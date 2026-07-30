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Журнал «Профиль»

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Власти вдвое увеличат финансирование льготной ипотеки в 6 регионах РФ

Власти вдвое увеличат финансирование льготной ипотеки в 6 регионах РФ

Правительство РФ вдвое увеличит объем средств на субсидирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных Белгородской и Курской областей.

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