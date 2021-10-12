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ФСБ может отнести первые "умные" очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам

ФСБ может отнести первые "умные" очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам

В пресс-службе ФСБ России заявили, что конструктивные особенности первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban могут позволять позволяют приравнять их к устройствам для слежки.

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