ФСБ может отнести первые "умные" очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам

В пресс-службе ФСБ России заявили, что конструктивные особенности первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban могут позволять позволяют приравнять их к устройствам для слежки.
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