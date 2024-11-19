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Всё о женщинах

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История одной рыбалки: мой персональный разбор как и почему все так круто получилось. Часть 1

История одной рыбалки: мой персональный разбор как и почему все так круто получилось. Часть 1

Ей 43, ему 27! Она бедна, он богат! И тем не менее он влюбляется в нее и делает предложение стать его женой — как такое возможно? Всем привет!Специально для девчонок хочу разобрать один фильм, где по сюжету у возрастной!!! небогатой (и это еще мягко сказано!!!) не очень красивой!!! женщины получилась красивая история любви с юным богатым парнем.

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