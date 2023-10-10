Мирра Андреева пробилась во второй круг турнира в Гонконге, обыграв украинку Ястремскую

Мирра Андреева на старте турнира в Гонконге уверенно расправилась с Даяной Ястремской. В Гонконге завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Мирра Андреева встречалась с Даяной Ястремской.