Мирра Андреева пробилась во второй круг турнира в Гонконге, обыграв украинку Ястремскую

Мирра Андреева на старте турнира в Гонконге уверенно расправилась с Даяной Ястремской. В Гонконге завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Мирра Андреева встречалась с Даяной Ястремской.
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