Захарова отметила молчание международных организаций после атаки ВСУ на автобус

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, включат ли международные организации "стратегическое молчание" после удара украинских боевиков по автобусу со школьниками в Запорожской области.
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