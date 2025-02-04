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Захарова отметила молчание международных организаций после атаки ВСУ на автобус

Захарова отметила молчание международных организаций после атаки ВСУ на автобус

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, включат ли международные организации "стратегическое молчание" после удара украинских боевиков по автобусу со школьниками в Запорожской области.

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