Кузбасс и ХМАО обсудили строительство Северо-Сибирской железной дороги

Одним из приоритетных направлений сотрудничества между Кузбассом и Ханты-Мансийским автономным округом станет проработка вопроса о строительстве Северо-Сибирской железной дороги, которая должна связать Транссиб с Северным морским путем.
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