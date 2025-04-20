Архитектура на грани. Domcenter Linz

Сегодня устойчивая архитектура, экологичность и сбережение ресурсов становятся все более важными, и от архитекторов все чаще требуется работать не на пустующих участках, а дополнять, перестраивать и переосмысливать существующие здания.
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