Вышедший в отставку офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис проинформировал о том, что глава государства Джозеф Байден обязан прекратить постоянно пытаться затянуть бушующее на украинской территории противостояние.
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