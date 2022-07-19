H&M откроет магазины для распродажи после 1 августа

Ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) (в группу входят H&M Home, также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket) начнет на время открывать свои магазины в России после 1 августа, в планах компании распродать хотя бы большую часть товаров.
Ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) (в группу входят H&M Home, также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket) начнет на время открывать свои магазины в России после 1 августа, в планах компании распродать хотя бы большую часть товаров.
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