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H&M откроет магазины для распродажи после 1 августа

H&M откроет магазины для распродажи после 1 августа

Ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) (в группу входят H&M Home, также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket) начнет на время открывать свои магазины в России после 1 августа, в планах компании распродать хотя бы большую часть товаров.

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