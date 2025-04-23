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Мирошник указал на неотвратимость наказания военных преступников ВСУ

Недопустимость избежания наказания за нарушение международного гуманитарного права будет обязательным условием для урегулирования украинского конфликта, заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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