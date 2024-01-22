Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга

Qiwi продаст российские активы, в рамках реструктуризации бизнеса, за 23,7 млрд руб. Покупателем названа гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.
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