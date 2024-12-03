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Татар-информ

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Волонтер из Лениногорского района вяжет носки для СВО в расцветке флага Татарстана

Волонтер из Лениногорского района вяжет носки для СВО в расцветке флага Татарстана

Волонтер лениногорской группы «С любовью и молитвами» Зулфира Муртазина вяжет теплые носки из толстой пряжи землякам-военнослужащим: манжету вязаного изделия украшают горизонтальные полосы цветов флага Татарстана: зеленого, белого и красного.

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