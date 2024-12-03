Волонтер из Лениногорского района вяжет носки для СВО в расцветке флага Татарстана

Волонтер лениногорской группы «С любовью и молитвами» Зулфира Муртазина вяжет теплые носки из толстой пряжи землякам-военнослужащим: манжету вязаного изделия украшают горизонтальные полосы цветов флага Татарстана: зеленого, белого и красного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии