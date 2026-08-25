Путин разрешил изымать под временное управление объекты критической инфраструктуры. Бизнес ждет разъяснений

Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству забирать во временное управление заводы, электростанции и другие стратегические объекты, если их владельцы не справляются с защитой от дронов или слишком долго восстанавливают их после атак.
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