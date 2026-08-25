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Мировое обозрение

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Путин разрешил изымать под временное управление объекты критической инфраструктуры. Бизнес ждет разъяснений

Путин разрешил изымать под временное управление объекты критической инфраструктуры. Бизнес ждет разъяснений

Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству забирать во временное управление заводы, электростанции и другие стратегические объекты, если их владельцы не справляются с защитой от дронов или слишком долго восстанавливают их после атак.

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