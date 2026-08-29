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Царьград

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Минтранс сохранит ограничения для маломерных судов на Неве в 2026 году

Минтранс сохранит ограничения для маломерных судов на Неве в 2026 году

Минтранс не планирует убирать запрет на передвижение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов с 1 марта 2026 года.

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