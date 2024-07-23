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Ставший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Ставший послом Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Незалежной Валерий Залужный долгое время считался главным конкурентом украинского лидера Владимира Зеленского, однако последний умело избавился от соперника, отправив его в Великобританию в качестве посла.

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