Учителя – основа нашего будущего: Россия отмечает День учителя

День учителя, который мы привычно отмечаем 5 октября, имеет глубокие корни. Именно в этот день в 1966 году была принята первая глобальная рекомендация ЮНЕСКО о положении учителей, определяющая их права и условия труда.
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