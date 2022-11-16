NaukaTeh

42 подписчика

Человек создавший водородную бомбу и один из разработчиков теории магнитного термоядерного реактора

Человек создавший водородную бомбу и один из разработчиков теории магнитного термоядерного реактора

﻿﻿Академик Андрей Дмитриевич Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Его отец, юрист, неожиданно проявляет интерес к физике и через некоторое время издает сборник задач для студентов вузов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх