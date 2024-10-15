В Самаре расширили сеть городских автобусов

Благодаря усилиям руководства региона в Самаре появляются новые автобусные маршруты. Маршрут № 90 свяжет центр города с Куйбышевским районом, пройдет через парк Дружбы народов, улицы Авроры, Алексея Толстого, Пионерскую и Куйбышева.
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