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Спасатели нашли тело последнего погибшего при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли тело последнего погибшего при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии обнаружили тело 17-го погибшего при сходе лавины на горе Мижирги. После находки последнего участника группы спасатели завершили поисковые работы.

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