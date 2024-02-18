"Важно, чтобы Запад понял нас": Путин – об исторической части интервью Карлсону

РИА Новости/Гавриил Григоров Часть интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, в которой он говорит о зарождении российской государственности, зрителям Запада воспринять будет нелегко.
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