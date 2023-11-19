CBS News: стрелявшим в психбольнице в Нью-Гэмпшире оказался бездомный

Mike Root/TMX/via REUTERS Сотрудники американской полиции установили личность злоумышленника, который, предположительно, устроил стрельбу в психиатрической больнице в городе Конкорд в штате Нью-Гэмпшир, в результате которой погиб человек.
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