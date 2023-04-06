Дальневосточную энергетику ждет очередное переформатирование

Энергетический комплекс Дальнего Востока ожидает очередная трансформация. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит план мероприятий в отношении электросетевых активов холдинга "РусГидро" на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Энергетический комплекс Дальнего Востока ожидает очередная трансформация. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит план мероприятий в отношении электросетевых активов холдинга "РусГидро" на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
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