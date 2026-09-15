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Царьград

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Объявили мобилизацию, и люди побежали. Марина Ахмедова - честно о релокантах: "Я раньше лучше думала о нас"

Объявили мобилизацию, и люди побежали. Марина Ахмедова - честно о релокантах: "Я раньше лучше думала о нас"

Марина Ахмедова честно высказалась о релокантах: "Я раньше лучше думала о нас". Она призналась, что была ошеломлена событиями, развернувшимися осенью 2022 года: объявили мобилизацию, и люди побежали.

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