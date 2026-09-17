2,5 миллиона на безопасность: крымские многоэтажки проверят на сейсмическую и оползневую опасность

На техническое обследование крымских многоэтажек выделили 2,5 миллиона рублей. Средства направлены Минжилполитики в виде субсидии Крымскому республиканскому центру оценки сейсмической и оползневой опасности, говорится в Распоряжении Совета министров Крыма.
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