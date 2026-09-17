Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

126 подписчиков

2,5 миллиона на безопасность: крымские многоэтажки проверят на сейсмическую и оползневую опасность

2,5 миллиона на безопасность: крымские многоэтажки проверят на сейсмическую и оползневую опасность

На техническое обследование крымских многоэтажек выделили 2,5 миллиона рублей. Средства направлены Минжилполитики в виде субсидии Крымскому республиканскому центру оценки сейсмической и оползневой опасности, говорится в Распоряжении Совета министров Крыма.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым