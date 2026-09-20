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Царьград

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Явка на выборах в Забайкалье достигла 36,3% к 15:00

Явка на выборах в Забайкалье достигла 36,3% к 15:00

К 15:00 20 сентября в Забайкальском крае на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали свыше 266 тысяч человек.

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