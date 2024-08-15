ЛЮСИНЭ АВЕТЯН До них всё никак не доходит, уже прямым текстом про военную цензуру отдельные политики заговорили, уже и фамилии вредителей, вроде Подоляки, в прямом эфире озвучили, но они всё никак не заткнутся.
Инфонаёмники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Спать плохо будешь от зависти, вот к чему это.
Ответить
6 час.
Александр Симаков
Ты в деревенском сортире что ли сидишь? Всё у тебя воняет.😂
Ответить
5 час.
Людмила Фирстова
Алиса Таран, это от вашего комментария смердит и очень сильно!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии