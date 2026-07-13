British MP Exposes Secret Society Behind UK's Lurch Toward Socialism Authored by Ben Sellers via Headline USA, The stunning transformation of Great Britain in recent years - from a beacon of decorum and stiff upper lips to a cautionary tale of wokeness run amok - has been blamed on everything from socialism to satanism.
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