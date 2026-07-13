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British MP Exposes Secret Society Behind UK's Lurch Toward Socialism

British MP Exposes Secret Society Behind UK's Lurch Toward Socialism

British MP Exposes Secret Society Behind UK's Lurch Toward Socialism Authored by Ben Sellers via Headline USA, The stunning transformation of Great Britain in recent years - from a beacon of decorum and stiff upper lips to a cautionary tale of wokeness run amok - has been blamed on everything from socialism to satanism.

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