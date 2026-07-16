Лерчек прошла последний курс химиотерапии. А что дальше?

Блогер Валерия Чекалина, известная, как Лерчек, прошла девятый, последний курс химиотерапии. О том, что будет после этого, рассказал отец её младшего, четвёртого ребёнка - тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
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