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Царьград

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Лерчек прошла последний курс химиотерапии. А что дальше?

Лерчек прошла последний курс химиотерапии. А что дальше?

Блогер Валерия Чекалина, известная, как Лерчек, прошла девятый, последний курс химиотерапии. О том, что будет после этого, рассказал отец её младшего, четвёртого ребёнка - тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

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