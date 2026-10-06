Роспотребнадзор: Более 688 тыс. случаев ОРВИ и ковида за неделю

Роспотребнадзор сообщает, что в России за 40-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.
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