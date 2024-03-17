Турция. "Не блефует". Запад довел Россию, а теперь напуган до смерти

Марина Козуб Путин не блефует,он серьёзно предупреждает. Это подобно ружью: висит на стене до поры-до времени, оберегая покой хозяина дома и когда -нибудь ,при ОПАСНОСТИ, оно должно выстрелить ! Так что не надейтесь на блеф. БУДЕТ ПО ПОЛНОЙ! ТОЛЬКО СУНЬТЕСЬ!

ТВ Татьяна Василишин Ну отчего же " не понять" . Только шахматист играет деревянными фигурами, а в жизни... Ч то бы вырастить солдата , нужно 20 лет, а убить его можно в доли секунды. Может ВЫ знаете, сколько еще должно погибнуть белгородцев, дончан.., что бы начать действовать.