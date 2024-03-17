Мир озадачен – может ли Россия применить ядерное оружие в случае необходимости или Путин блефует? Очевидно, что президент не играет, считает автор статьи из Medya Günlüğü.
Турция. "Не блефует". Запад довел Россию, а теперь напуган до смерти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Козуб
Путин не блефует,он серьёзно предупреждает. Это подобно ружью: висит на стене до поры-до времени, оберегая покой хозяина дома и когда -нибудь ,при ОПАСНОСТИ, оно должно выстрелить ! Так что не надейтесь на блеф. БУДЕТ ПО ПОЛНОЙ! ТОЛЬКО СУНЬТЕСЬ!
Ответить
2 час.
ТВ
Татьяна Василишин
Ну отчего же " не понять" . Только шахматист играет деревянными фигурами, а в жизни... Ч то бы вырастить солдата , нужно 20 лет, а убить его можно в доли секунды. Может ВЫ знаете, сколько еще должно погибнуть белгородцев, дончан.., что бы начать действовать.
Ответить
1 час.
Лариса Фомичева
Вообще-то,только одна страна в мире применяла оружие массового поражения.Это США.В Японии-ядерное, и во Вьетнаме-химическое.И чё? А ничё.Тогда какие препятствия для всех прочих,этим оружием обладающими?А вот Запад в это так и не верит,видимо,давно уже не обсирался.80 лет-это ведь 2 поколения сменилось.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии