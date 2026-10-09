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Газета.ру

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Тренер Непомнящий: правда должна быть одна, а у Роналду и Жезуша не так

Тренер Непомнящий: правда должна быть одна, а у Роналду и Жезуша не так

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший с клубами Российской премьер-лиги, а также национальными сборными и выводивший Камерун в четвертьфинал чемпионата мира по футболу – 1990, в комментарии для «Газеты.

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