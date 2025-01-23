НСА: система агрострахования компенсировала картофелеводам и овощеводам РФ убытки на 136 млн руб.

За погибший от природных бедствий в 2023 и 2024 годы урожай картофеля и овощей хозяйства России получили более 136 млн рублей страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой, - рассказал президент НСА Корней Биждов в выступлении в рамках деловой программы на Международной выставке «АГРОТЕХ Экспо: Картофель Овощи Плоды» 22 января, объединившей более 140 специализированных сельхозорганизаций и фермерских хозяйств.