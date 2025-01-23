Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

НСА: система агрострахования компенсировала картофелеводам и овощеводам РФ убытки на 136 млн руб.

НСА: система агрострахования компенсировала картофелеводам и овощеводам РФ убытки на 136 млн руб.

За погибший от природных бедствий в 2023 и 2024 годы урожай картофеля и овощей хозяйства России получили более 136 млн рублей страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой, - рассказал президент НСА Корней Биждов в выступлении в рамках деловой программы на Международной выставке «АГРОТЕХ Экспо: Картофель Овощи Плоды» 22 января, объединившей более 140 специализированных сельхозорганизаций и фермерских хозяйств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх