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Экс-судья Федотов об отмене гола «Краснодара»: «Действия Сперцяна носили безрассудный характер. Арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к ним»

«Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) в матче Мир РПЛ. На 87-й минуте матча Олакунле Олусегун забил гол.

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