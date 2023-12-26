В Челябинской области закрыто движение автобусов и грузовиков в сторону Казахстана

Из-за метели временно закрыто движение автобусов, такси и фур по автодороге А-310. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, такое решение приняло управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».