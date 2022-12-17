В ходе специальной военной операции эффективно применяются самолеты Су-35с ВКС России

Их экипажи выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.
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