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В ходе специальной военной операции эффективно применяются самолеты Су-35с ВКС России

В ходе специальной военной операции эффективно применяются самолеты Су-35с ВКС России

Их экипажи выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.

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