Возмездие, о котором предупреждал Владимир Путин, настигло Львов - "Кинжалы" и "Калибры" всю ночь били по городу, пылающему ярким пламенем.
Этих ударов военкоры ждали давно: "Кинжалы" и "Калибры" всю ночь били по Львову. Утром стало известно об особых целях
Комментарии
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Юрий Золотарев
Думаю. Россия в оценке произошедшего единодушна! А то ведь: НУ СКОЛЬКО МОЖНО???!
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9 час.
Гена Саваторов
хорошо, но мало.
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8 час.
Валерий Фоменков
Не совсем верная у вас формулировка. "Укропы" - это, я так понимаю, украинцы. А где вы видели украинцев на территории западной Украины (уже бывшей)? Там проживает никому не нужный генетический мусор, отребье, случившееся из смеси отбросов близлежащих территорий. По сути, это убогий аналог империи зла сша, которые были созданы из бандитов и уголовников всех мастей, бежавших от правосудия из маленькой британии. С одним-единственным отличием - у бандер-овец в крови заложены трусость, преклонение перед своим Хозяином, попрошайничество и, как следствие, звериная жестокость, не свойственная Человеку. Наиболее яркий пример - это основоположник движения бандер-овец степашка бандера, никчёмный символ всего этого вонючего дерьма, которое просто обязано быть водворено в их семейные скотомогильники, откуда эту мразь выволокли.
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6 час.
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