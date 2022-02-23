Роспотребнадзор: В России пока не обнаружили «дельтакрон»

В России пока не обнаружили дельтакрон-штамм COVID-19, для его оценки его опасности мало данных. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, передает РИА Новости.