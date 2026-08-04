ИИ-агент Manus AIКитайский ИИ-агент Manus AI способен круглосуточно управлять десятками аккаунтов в социальных сетях без участия человекаПо заявлениям разработчиков, один ИИ может одновременно вести до 50 аккаунтов: самостоятельно публиковать контент, отвечать на комментарии, анализировать реакцию аудитории и непрерывно адаптировать стратегию продвижения в режиме 24/7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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