ИИ-агент Manus AIКитайский ИИ-агент Manus AI способен круглосуточно управлять десятками аккаунтов в социальных сетях без участия человекаПо заявлениям разработчиков, один ИИ может одновременно вести до 50 аккаунтов: самостоятельно публиковать контент, отвечать на комментарии, анализировать реакцию аудитории и непрерывно адаптировать стратегию продвижения в режиме 24/7.