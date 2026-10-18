Зимняя тундра производит впечатление пространства, где человеку не должно быть места. Ветер переносит снег почти горизонтально, температура падает на десятки градусов ниже нуля, а взгляду не за что зацепиться — ни деревьев, ни построек, ни естественных укрытий.
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