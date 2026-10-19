A South Carolina man found making a quick stop at the store after work paid off when he scored $500,000 from a scratch-off lottery ticket.
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