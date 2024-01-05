Минобороны: ВСУ за неделю потеряли почти 2 тысячи солдат на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили девять атак ВСУ. В результате противник потерял более 1990 солдат убитыми и ранеными, четыре танка и 17 бронемашин, в том числе две БМП Bradley, сообщили в Минобороны.
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