Поиск автомобиля для спокойной и размеренной жизни часто превращается в настоящее приключение. Когда нет желания разбираться в турбинах, вариаторах и десятках электронных помощников, хочется найти что-то максимально понятное и предсказуемое.
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