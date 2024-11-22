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Блог частного инвестора

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«Сегежа» старается выжить

«Сегежа» проводит «допку Шредингера». Что за странные маневры?Инвесторы Сегежи почувствовали себя героями настоящего детектива: 20 ноября компания сначала разместила на своем сайте пресс-релиз с параметрами допэмиссии, но спустя несколько минут… удалила его.

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