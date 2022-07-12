Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    Граждане писаки! Судно в госпитале, суда в пароходстве! На ФЛОТЕ только КОРАБЛИ!Во Владивостоке с...
  • Степан Капуста
    Что за глупости: "тактическая" медицина, "профессиональная медицинская помощь"? С чьей подачи эта профанация?Военнослужащие Бе...
  • Елена Мамонова
    значит мой пёс не полетит никуда!Жители страны смо...

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД совместно с работниками Дома культуры провели для школьников акцию «Я, лето и ПДД!»

В Новосибирской области сотрудники Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району совместно с работниками сельского Дома культуры в рамках районного проекта «Дворовый лагерь» провели с учениками школы деревни Балта акцию «Я, лето и ПДД!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх