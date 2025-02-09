Демки NVIDIA RTX Mega Geometry и RTX Neural Texture Compression уже в открытом доступе Компания NVIDIA оп...

Демки NVIDIA RTX Mega Geometry и RTX Neural Texture Compression уже в открытом доступеКомпания NVIDIA опубликовала две технические демки, которые демонстрируют работу технологий RTX Mega Geometry и RTX Neural Texture Compression.
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