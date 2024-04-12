День мецената и благотворителя проводят благосостоятельные граждане России 13 апреля Анна ЧернышоваВ честь «Дня мецената и благотворителя», который отмечается 13 апреля 2024 года, финансово обеспеченные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, совершают пожертвования и вкладывают средства в проведение различных акций и мероприятий направленных на поддержку людей, находящихся в нужде по разным причинам.