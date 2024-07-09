Захарова назвала фактом попадание ракеты NASAMS по детской больнице в Киеве

Как заявила официального представителя Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, попадание западной ракеты ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве — подтвержденный факт.
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