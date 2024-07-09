Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Она будучи в Израиле молчала когдв бандиты израиля убивали палестинских детей.Этому есть обьяснение,её выперли бы обр...Депутат Госдумы Ж...
  • Eduard
    Скажу прямо:"Все эти Западные СМИ как Евро Ньюс целенаправлено делают на русском языке,что зы обманывать нас русских ...Депутат Госдумы Ж...
  • Eduard
    Алла,иди на кухню,там твое место! Меньше Евро Ньюс смотри,там перевирают все,даже прогноз погоды,Депутат Госдумы Ж...

Захарова назвала фактом попадание ракеты NASAMS по детской больнице в Киеве

Захарова назвала фактом попадание ракеты NASAMS по детской больнице в Киеве

Как заявила официального представителя Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, попадание западной ракеты ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве — подтвержденный факт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх