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"В Брюсселе боятся": Пушков раскрыл, что в Европе могут сделать с Крымом

"В Брюсселе боятся": Пушков раскрыл, что в Европе могут сделать с Крымом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Брюссель не сможет запретить отдельным государствам Европы признать Крым российским вслед за США, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

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