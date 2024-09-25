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Несекретные материалы

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Талибы* запретили мужчинам в Афганистане стричь бороды и носить джинсы

Талибы* запретили мужчинам в Афганистане стричь бороды и носить джинсы

Cогласно своду законов о пороках и добродетели, который был обнародован в конце августа, мужчинам теперь запрещены короткие стрижки и борода короче кулака, а также теперь нельзя подражать немусульманам во внешности, одежде и поведении.

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