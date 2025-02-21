СМИ раскрыли подробности последних часов жизни Лиама Пейна перед падением с балкона

Появились подробности последних часов жизни бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна перед его смертью в результате падения с балкона в отеле: исполнитель принимал наркотики и проводил время в компании девушек легкого поведения, рассказала 20 февраля газета Daily Mail.
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